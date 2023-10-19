أحمد بدير: الغرب كفروا بالقيم الإنسانية.. والشعب الفلسطينى جبار

أشاد الفنان أحمد بدير ، بالشعب الفلسطينى وإصراره على تحرير أرضه قائلا:" شعب جبار".

وأضاف أحمد بدير خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، صليت فى المسجد الأقصى وشاهدت معاناة الفلسطينيين مع الأحتلال الأسرائيلى، معقبا:" أن شاء الله المصريين كلهم يزوروا فلسطين".

التصريحات الغربية



وأبدى أحمد بدير، استغرابه من التصريحات الغربية التى تنفى علاقة إسرائيل بقصف مستشفى المعمدانى، قائلا:" إى الكفر بالقيم الإنسانية دا".

وأوضح أحمد بدير، ان الجيش المصرى كان سيصل إلى تل إبيب خلال حرب 1973 لولا مساندة امريكا لأسرائيل.