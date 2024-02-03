قلم على الوش .. تعليق مثير من سيد رجب عن فيلم "ليلة العيد"

قال الفنان سيد رجبإنه لا يعرف السبب الأساسي لتأخير طرح فيلم “ليلة العيد” فى دور العرض السينمائية.

وأضاف سيد رجب فى تصريحات إذاعية: أن فيلم “ليلة العيد” ، تم تصويره من حوالي سنة ونصف وأن الفيلم هام للغاية لأنه بيناقش عدة موضوعات مهمة وقوية ، معلقًا: الفيلم مهم وبيناقش موضوعات مهمة و بيدي قلم أو خبطة على وش الناس ،ومعرفش سبب عدم نزوله يمكن المنتج كان منتظر توقيت معين.

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

وعلى صعيد آخر ، قال الفنان سيد رجب إن سر تأخر شهرته هو اكتفاؤه بتقديم الأدوار المسرحية وعدم الظهور في الدراما والسينما بكثافة.

وكشف سيد رجب تفاصيل مسيرته الفنية قائلا:" سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، وقدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت".

واستطرد سيد رجب قائلا:" وقتها كنت مكتفيا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وأعلن سيد رجب مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال.

وقال سيد رجب إن سر تنوع أدواره الفنية بين الخير والشر، هو أن الممثل داخله كل شيء بشري من الحب والغيرة، موضحا:"لما تكون ممثل وتقدر تتحكم في هذه المشاعر وتخرجها وقت الحاجة فأنت تملك قدرة عظيمة في نفسك وتقدر تنقلها للجمهور بأشكال مختلفة، وبكون سعيد جدا لما أعيش شخصيات مختلفة عمري ما قدرت أعيشها في الواقع.