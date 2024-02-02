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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيد رجب يكشف سبب انطلاقته الفنية .. ولهذا تأخرت شهرته

سيد رجب
سيد رجب

قال الفنان سيد رجب إنه يعتبر مسلسل “موجة حارة” ،  بمثابة نقلة فنية كبيرة وإنطلاقة قوية لمشواره الفني . 

وأضاف الفنان سيد رجب فى تصريحات إذاعية ، أنه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه المسلسل لأنه يحب العمل مع المخرج محمد ياسين. 

واستكمل سيد رجب حديثه ، معلقا: “لما محمد ياسين كلمني مكنتش أتصور اني هعمل الدور دا ، بس انا طيرت من الفرحة وانا بحب أتعاون مع المخرجين اللى بيرسموا الشخصية ”. 

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وعلى صعيد آخر ، قال الفنان سيد رجب إن سر تأخر شهرته هو اكتفاؤه بتقديم الأدوار المسرحية وعدم الظهور في الدراما والسينما بكثافة. 

وكشف سيد رجب تفاصيل مسيرته الفنية قائلا:" سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، وقدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت".

 

واستطرد سيد رجب قائلا:" وقتها كنت مكتفيا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وأعلن سيد رجب مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال.

وقال سيد رجب إن سر تنوع أدواره الفنية بين الخير والشر، هو أن الممثل داخله كل شيء بشري من الحب والغيرة، موضحا:"لما تكون ممثل وتقدر تتحكم في هذه المشاعر وتخرجها وقت الحاجة فأنت تملك قدرة عظيمة في نفسك وتقدر تنقلها للجمهور بأشكال مختلفة، وبكون سعيد جدا لما أعيش شخصيات مختلفة عمري ما قدرت أعيشها في الواقع.

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