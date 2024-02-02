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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيد رجب يكشف سر تأخر شهرته وهذا العمل نقلة في حياته الفنية

سيد رجب
سيد رجب

قال الفنان سيد رجب إن سر تأخر شهرته هو اكتفائه بتقديم الأدوار المسرحية وعدم الظهور في الدراما والسينما بكثافة. 

وكشف سيد رجب تفاصيل مسيرته الفنية في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي قائلا:" سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، وقدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت".

واستطرد سيد رجب قائلا:" وقتها كنت مكتفيًا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وأعلن سيد رجب مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال.

وقال سيد رجب إن سر تنوع أدواره الفنية بين الخير والشر، هو أن الممثل داخله كل شيء بشري من الحب والغيرة، موضحا:"لما تكون ممثل وتقدر تتحكم في هذه المشاعر وتخرجها وقت الحاجة فأنت تملك قدرة عظيمة في نفسك وتقدر تنقلها للجمهور بأشكال مختلفة، وبكون سعيد جدا لما أعيش شخصيات مختلفة عمري ما قدرت أعيشها في الواقع. 

وعن دوره في مسلسل «موجة حارة»، قال: «لم أتصور أنني ممكن أقدم مثل هذا الدور وطرت من الفرح عندما قرأت السيناريو، وأصبح من المسلسلات التي أعتبرها نقلة كبيرة في حياتي الفنية وتعلمت منه الكثير وفخور وسعيد بتقديم هذا العمل».

 

وأوضح سيد رجب أن شخصية «عبد الحميد» في مسلسل «أبو العروسة»، لها تأثير كبيرا على حياته الشخصية قائلا:"  أنا اتربيت في أسرة شبيهة بما شاهده الناس على الشاشة، وشعرت أنني أعيد حياتي الحقيقية بهذا الدور، ونتمنى دائما أن يكون الفن له مكانته في المجتمع". 

سيد رجب أحمد نادر جلال أحمد رزق الفنان سيد رجب برنامج اسرار النجوم بيت الرفاعي

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