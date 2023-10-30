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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. محمود سعد يحاور سيد رجب ولينا شاماميان في sold out

صدى البلد

في حلقة مميزة، يحل الفنان سيد رجب والمطربة لينا شاماميان ضيفين على الإعلامي محمود سعد في برنامجه "Sold Out" يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر  فى تمام الثامنة مساء.

 

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

 

يذكر أن بدأ الفنان سيد رجب تصوير دوره في فيلم "كتف قانوني"لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي القادم.

 

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

 

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.


من ناحية أخرى، يواصل الفنان سيد رجب تصوير فيلمه الجديد "أنا وابن خالتي"، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.


تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات، لكل منهما مغامرة في حياته، ويواجهان عدة أزمات.


فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهني، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، وهو تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد صالح.

المطربة لينا شاماميان سيد رجب فيلم كتف قانونى محمود سعد لينا شاماميان

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