سيد رجب يبدأ تصوير دوره في فيلم "كتف قانوني" سبتمبر المقبل

يبدأ الفنان سيد رجب تصوير دوره في فيلم "كتف قانوني" في شهر سبتمبر المقبل، لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي القادم.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.



من ناحية أخرى، يواصل الفنان سيد رجب تصوير فيلمه الجديد "أنا وابن خالتي"، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات، لكل منهما مغامرة في حياته، ويواجهان عدة أزمات.



فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهني، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، وهو تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد صالح.



كانت آخر مشاركات سيد رجب في السينما في فيلم "ابن الحاج أحمد" الذي دارت أحداثه حول شاب يدعى "أحمد" يعمل بائعا بمتجر بقالة والده، ويتورط في متاعب كبيرة بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة "نبيلة" والتصدي للخطر معا.



فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وسيد رجب، ورحمة أحمد، وصبري فواز، ومحمد لطفي، ومصطفى غريب، وعايدة رياض، والطفل منذر مهران، وآخرين، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.