استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

طمأنت الإعلامية سهير جودة جمهورها من خلال مكالمة هاتفية فى برنامجها “الستات” ،على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.



وقالت سهير خلال المداخلة الهاتفية مع صديقتها مفيدة شيحة ، قائلة : بقول للجمهور وحشتوني، وحابة أني أشكرهم على دعواتهم لي بالشفاء، والحمد لله كانت عملية صعبة استئصال جزء من القولون، وربنا وفقني بدكتور عظيم هيثم فكري أستاذ جراحة الأورام، وأحب أشكره وأشكر كل الطاقم الطبي، كلهم شملوني برعايتهم وصبرهم، الحمدلله أنا لسه في المستشفى بس خير الحمدلله، العملية تمت بخير.

ومازحتها الإعلامية مفيدة شيحا ، معلقة: أول حلقة ليكي بعد رجوعك بالسلامة هيكون فيها مطبخ وهتاكلي محشي .

لترد سهير جودة : الموضوع مش زي ما أنتي متخيلة، لو حد عنده قولون عصبي مناعته بتكون ضعيفة، واللي حصل أن جزء من جدار القولون ضعف فكان لازم الجزء ده يتشال ولازم في الفترة الجاية نمشي بحرص شديد، الحمدلله.

وأضافت سهيرجودة : أن الضغط العصبي هو السبب الاساسي لخضوعها لعملية جراحية، قائلة: الضغط يضعف المناعة وأنصح الناس أنهم لا يأخذوا الأمور بجدية وعلى أعصابهم.

وفى وقت لاحق، قد كشفت الإعلامية سهير جودة تفاصيل مرضها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في فيسبوك.

وعبّرت سهير عن شكرها وامتنانها لأصدقائها ومحبيها الذين أظهروا دعمهم لها في هذه الفترة الصعبة.

وأكدت سهير جودة أن الأصدقاء هم نعمة وهبة من الله، وأن أعز الأشخاص لديها هم الذين يحبونها ويدعون لها.

وقالت إنها تشعر بالسعادة عندما تعلم من قام بالاطمئنان عليها في أوقات الألم.

وشددت سهير على أهمية أن نعتني بصحتنا ونقوم بزيارة الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة عندما نشعر بألم شديد وأنه يجب ألا نعتمد فقط على المسكنات لتخفيف الألم، بل يجب على الشخص أن يعرف التشخيص الصحيح ويلتزم بالعلاج المناسب.

وأشارت سهير إلى أنه يجب أن نتجاوز فكرة تأجيل الحزن وأن نقاوم التعب وأن المقاومة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن يجب على الشخص أن يفهم أولوياته وأن يطلب المساعدة عند الحاجة.

وتابعت سهير جودة حديثها بالشكر والامتنان لكل من فقدته خلال الفترة الماضية وقدم لها الدعم والصلوات لتتجاوز الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

ووجهت سهير جودة الشكر لجمهورها وأعربت عن أملها في أن تعود قريبًا للعمل وتستأنف نشاطها الإعلامي بعد شفائها.