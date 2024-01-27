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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

صدى البلد

طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحا ، أن سهير جودة تعاني من أزمة صحية بسبب مشاكل في المعدة والقولون، مشيرة إلى أنها أخذت راحة لمدة أسبوع لتعود إلى جمهورها مجددًا.

وأضافت مفيدة شيحة، قائلة: بطمنكم على زمليتي وصديقتي العزيزة سهير جودة، هي حاليًا بتتعافى من وعكة صحية، لأن الفترة اللي فاتت الضغط كان عامل لها مشاكل كبيرة في معدتها والقولون، وهي واخدة راحة لمدة أسبوع، وعلى وعد أنها تكون معانا قريبًا ، ولكل محبيها ولكل الناس اللي بيسألوا عليها كل يوم هنطمنكم عليها لحد ما تكون قادرة تعمل لنا اتصال وتحاول تطمنكم بنفسها عليها.

وفى وقت لاحق، قد كشفت الإعلامية سهير جودة تفاصيل مرضها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في فيسبوك. 

وعبّرت سهير عن شكرها وامتنانها لأصدقائها ومحبيها الذين أظهروا دعمهم لها في هذه الفترة الصعبة.

وأكدت سهير جودة أن الأصدقاء هم نعمة وهبة من الله، وأن أعز الأشخاص لديها هم الذين يحبونها ويدعون لها.

 وقالت إنها تشعر بالسعادة عندما تعلم من قام بالاطمئنان عليها في أوقات الألم.

وشددت سهير على أهمية أن نعتني بصحتنا ونقوم بزيارة الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة عندما نشعر بألم شديد وأنه يجب ألا نعتمد فقط على المسكنات لتخفيف الألم، بل يجب على الشخص أن يعرف التشخيص الصحيح ويلتزم بالعلاج المناسب.

وأشارت سهير إلى أنه يجب أن نتجاوز فكرة تأجيل الحزن وأن نقاوم التعب وأن المقاومة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن يجب على الشخص أن يفهم أولوياته وأن يطلب المساعدة عند الحاجة.

وتابعت سهير جودة حديثها بالشكر والامتنان لكل من فقدته خلال الفترة الماضية وقدم لها الدعم والصلوات لتتجاوز الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

ووجهت سهير جودة الشكر لجمهورها وأعربت عن أملها في أن تعود قريبًا للعمل وتستأنف نشاطها الإعلامي بعد شفائها.

المذيعة سهير جودة حادث سهير جودة برنامج “الستات” مفيدة شيحا مفيدة شيحا و سهير جودة

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