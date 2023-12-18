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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير جودة تكشف تطورات حالتها الصحية .. فيديو

صدى البلد

كشفت الإعلامية سهير جودة تفاصيل مرضها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في فيسبوك. 

وعبّرت سهير عن شكرها وامتنانها لأصدقائها ومحبيها الذين أظهروا دعمهم لها في هذه الفترة الصعبة.

وأكدت سهير جودة أن الأصدقاء هم نعمة وهبة من الله، وأن أعز الأشخاص لديها هم الذين يحبونها ويدعون لها.

 وقالت إنها تشعر بالسعادة عندما تعلم من قام بالاطمئنان عليها في أوقات الألم.

وشددت سهير على أهمية أن نعتني بصحتنا ونقوم بزيارة الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة عندما نشعر بألم شديد وأنه يجب ألا نعتمد فقط على المسكنات لتخفيف الألم، بل يجب على الشخص أن يعرف التشخيص الصحيح ويلتزم بالعلاج المناسب.

وأشارت سهير إلى أنه يجب أن نتجاوز فكرة تأجيل الحزن وأن نقاوم التعب وأن المقاومة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان، ولكن يجب على الشخص أن يفهم أولوياته وأن يطلب المساعدة عند الحاجة.

وتابعت سهير جودة حديثها بالشكر والامتنان لكل من فقدته خلال الفترة الماضية وقدم لها الدعم والصلوات لتتجاوز الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.

ووجهت سهير جودة الشكر لجمهورها وأعربت عن أملها في أن تعود قريبًا للعمل وتستأنف نشاطها الإعلامي بعد شفائها.

طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، جمهور ومتابعي برنامج «الستات»، على صحة الإعلامية سهير جودة، بعدما تعرضت لوعكة صحية وغابت عن تقديم البرنامج منذ السبت الماضي.

وقالت مفيدة، إن كل ما يحاول الإطمئنان على صديقتها الإعلامية سهير جودة، فهي في طريقها للتحسن والتعافي من الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ أيام،  وستكون موجودة على الشاشة في أقرب وقت بإذن الله.

 

 

وحرص عدد كبير من متابعي برنامج «الستات»، على الإطمئنان على الإعلامية سهير جودة، بعد غيابها عن حلقة يوم السبت من البرنامج، متمنيين لها الشفاء العاجل، والعودة سريعا لجمهورها ولمكانها على الشاشة.

 

الإعلامية سهير جودة برنامج الستات المذيعة سهير جودة سهير جودة

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