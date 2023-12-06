عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

سهير جودة
سهير جودة

طمأنت الإعلامية مفيدة شيحة، جمهور ومتابعي برنامج «الستات»، على صحة الإعلامية سهير جودة، بعدما تعرضت لوعكة صحية وغابت عن تقديم البرنامج منذ السبت الماضي.

وقالت مفيدة، إن كل ما يحاول الإطمئنان على صديقتها الإعلامية سهير جودة، فهي في طريقها للتحسن والتعافي من الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ أيام،  وستكون موجودة على الشاشة في أقرب وقت بإذن الله.

وحرص عدد كبير من متابعي برنامج «الستات»، على الإطمئنان على الإعلامية سهير جودة، بعد غيابها عن حلقة يوم السبت من البرنامج، متمنيين لها الشفاء العاجل، والعودة سريعا لجمهورها ولمكانها على الشاشة.


يشار إلى أن الإعلامية سهير جودة، تقدم برنامج  «الستات»، الذي يذاع على شاشة «النهار» من السبت إلى الأربعاء، ويشاركها في تقديمه الإعلامية مفيدة شيحة.
 

الإعلامية مفيدة شيحة الإعلامية سهير جودة برنامج الستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتفال دار الأوبرا بشعراء مصر على المسرح الكبير

أخبار الفن .. صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب أشرف عبد الغفور.. وأول رد من يسرا على اعتذار جمال العدل

مشاهد من برومو فيلم أبو نسب لمحمد عادل إمام.. فيديو

صفحات السوشيال ميديا تتحول إلى سرادق عزاء بسبب الراحل أشرف عبد الغفور

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

بنتخاصم ونرجع نتصالح.. أول رد من يسرا بعد اعتذار جمال العدل لها

انتهاء صلاة الجنازة على والدة الفنانة علياء صبحي

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعترف: خطر هزيمة أوكرانيا في الحرب مرتفع

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. الإفتاء تجيب

على هامش احتفالية معلم قادر باختلاف.. التعليم تسرد جهود رعايتها لذوي الهمم

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

وزير الرياضة يتفقد معمل مكافحة المنشطات القطري| صور

خلال شهرين.. إسرائيل تتسلم 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ