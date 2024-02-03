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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

تارا عماد
تارا عماد

أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها ورحيلها منذ قليل ، وغدًا تشييع جنازتها من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكتبت تارا عماد عبر حسابها على موقع انستجرام ‘ من خلال خاصية الإستوري : إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضافت تارا عماد: انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

وعرض مؤخرًا لتار عماد مسلسل العودة ، وهو مسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب. 

بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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