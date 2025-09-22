قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
ماكرون: اتفاقيات أبراهام وكامب ديفيد قد تكون معرضة للخطر بسبب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منعا للإضرار بنفسيته.. مراحل الفطام التدريجي للطفل

الفطام التدريجي للطفل
الفطام التدريجي للطفل
أسماء عبد الحفيظ

الفطام التدريجي للطفل، تعتبر مرحلة الفطام من أصعب الأمور التي تواجهة الأمهات المرضعات والرضع، تعتبر مرحلة مهمة في حياة كل طفل وأم، فهي الانتقال من الاعتماد الكامل على الرضاعة الطبيعية أو الصناعية إلى تناول الأطعمة الصلبة تدريجياً، ورغم أن الأمر قد يبدو صعباً في بدايته، فإن اتباع أسلوب الفطام التدريجي يُعد الطريقة الأكثر أمان وراحة للطفل وللأم على حد سواء.

ما هو الفطام التدريجي؟

الفطام التدريجي للطفل

قالت الدكتورة إيمان عبد العظيم، استشارى الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفطام التدريجي يعني تقليل عدد الرضعات اليومية بشكل بطيء ومدروس، مع إدخال أطعمة جديدة مناسبة لعمر الطفل، الهدف من ذلك هو إعطاء جسم الطفل وقتاً كافياً للتكيف مع مصادر التغذية المختلفة، وتقليل التوتر النفسي والجسدي الناتج عن الانقطاع المفاجئ عن الرضاعة.

فوائد الفطام التدريجي للطفل

الفطام التدريجي للطفل
  • راحة نفسية: يساعد الطفل على تقبل التغيير دون شعور بالحرمان المفاجئ.
  • تحسين الهضم: يمنح جهازه الهضمي فرصة للتكيف مع الأطعمة الجديدة.
  • تنمية المهارات: مع إدخال الطعام الصلب، يبدأ الطفل في تعلم المضغ والبلع واستخدام الملعقة.
  • تغذية متوازنة: يحصل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو.

فوائد الفطام التدريجي للأم

الفطام التدريجي للطفل
  • يقلل من احتمالية احتقان الثدي أو حدوث التهابات نتيجة التوقف المفاجئ عن الرضاعة.
  • يخفف الضغط النفسي والعاطفي، حيث تشعر الأم أنها تمنح طفلها فرصة للتأقلم.
  • يساعدها على تنظيم وقتها والتعود على روتين جديد تدريجياً.

خطوات عملية للفطام التدريجي

  • تقليل عدد الرضعات: ابدئي بحذف رضعة واحدة في النهار واستبدالها بوجبة خفيفة مثل الخضروات المهروسة أو الفواكه.
  • التدرج في إدخال الطعام: قدّمي للطفل وجبات بسيطة وسهلة الهضم، ثم زيدي التنوع مع مرور الوقت.
  • الاعتماد على الروتين: قدّمي الطعام في أوقات ثابتة، فهذا يساعد الطفل على التعود.
  • الاهتمام بالراحة العاطفية: عوضي الطفل بالاحتضان واللعب لتقليل تعلقه بالرضاعة كوسيلة للتهدئة.
  • الصبر والمرونة: تذكري أن كل طفل يختلف عن الآخر، وقد يحتاج بعضهم وقتاً أطول للتأقلم.
الفطام الفطام التدريجي للطفل الانتقال الرضاعة الطبيعية أسلوب الفطام أسلوب الفطام التدريجي ما هو الفطام التدريجي فوائد الفطام التدريجي للطفل خطوات عملية للفطام التدريجي الرضعات الهضم تعلقه بالرضاعة كوسيلة للتهدئة الطعام الخضروات المهروسة تحسين الهضم فوائد الفطام التدريجي للأم فوائد الفطام الأطعمة الصلبة جهازه الهضمي الأطعمة الجديدة العناصر الغذائية الرضاعة احتقان الثدي الاهتمام بالراحة العاطفية تقليل التوتر النفسي والجسدي مرحلة مهمة في حياة كل طفل وأم اتباع أسلوب الفطام التدريجي الضغط النفسي والعاطفي الصبر والمرونة التدرج في إدخال الطعام تقليل عدد الرضعات الاعتماد على الروتين تنمية المهارات تغذية متوازنة راحة نفسية الرضعات اليومية تقليل التوتر النفسي الانقطاع المفاجئ عن الرضاعة عوضي الطفل بالاحتضان إدخال الطعام الصلب التوقف المفاجئ عن الرضاعة يخفف الضغط النفسي والعاطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

زد والاتحاد السكندري

زد يحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري ويقتحم المربع الذهبي

س ام مرسي

الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

دوناروما

دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم 2025

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد