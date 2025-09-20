الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع في نهاية أسبوع "خفض الفائدة"

ارتفعت الأسهم الأميركية أمس الجمعة مستفيدةً من موجة صعود شهدت تسجيل أربعة مؤشرات رئيسية أرقاماً قياسيةً في آن واحد لأول مرة منذ عام 2021 بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% في نيويورك، وارتفع مؤشر "ناسداك 100"، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، ومؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.4%، مسجلةً جميعها أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق.

ومع ذلك، اصطدم الحماس تجاه بعض أكثر الشركات خطورةً وثقلاً بالديون في السوق بحائط. وانخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 0.8% بعد أن سجل مؤشر الأسهم الصغيرة رقماً قياسياً يوم الخميس لأول مرة منذ أربع سنوات، منهياً أطول فترة له دون تحقيق هذا الإنجاز منذ انفجار فقاعة الإنترنت.

الأسهم في انتظار نمو الأرباح

قالت نادية لوفيل، رئيسة استراتيجية الأسهم العالمية في قسم إدارة الثروات العالمية في مجموعة "يو بي إس"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة: "شهدت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بعض التقلبات، وها نحن نشهد أخيراً هذا الارتفاع القياسي بعد عدة سنوات".

وأضافت لوفيل: "للحفاظ على هذا الزخم، نعلم أننا بحاجة إلى رؤية نمو الأرباح يتواصل، وهذا ما لم نشهده بعد".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقبلة، وأشاد بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك"، بعد مكالمة هاتفية طال انتظارها بين الزعيمين.