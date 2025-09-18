قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم.. والبنك المركزي سيخفض الفائدة

علي مكي

قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن تصريح رئيس الحكومة المصرية حول رفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل من المرجح أن تكون تأثيراته محدودة على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا سيعمل على الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الخطوة.

وأوضح رفيق، في تصريحات تلفزيونية ، أن الحكومة تعتزم الاستمرار في دعم السولار مع تحرير أسعار البنزين تدريجيًا، وهو ما يخفف من حدة الأثر على القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل رئيسي على السولار في عمليات النقل والإنتاج.

وأضاف أن الزيادة في أسعار الوقود عادةً ما تثير مخاوف المستثمرين بشأن اتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، إلا أنه استبعد حدوث ذلك هذه المرة. 


وقال:"لن يكون هناك تأثير قوي على التضخم، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية."


وأكد رفيق أن استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيشكل عنصر دعم مهم للأسواق، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، مشددًا على أهمية مراقبة التطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات الفائدة وأسعار السلع.

نشرة المرأة والمنوعات
توك توك
جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

