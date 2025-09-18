خبير: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم.. والبنك المركزي سيخفض الفائدة

قال مينا رفيق، محلل أسواق المال، إن تصريح رئيس الحكومة المصرية حول رفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل من المرجح أن تكون تأثيراته محدودة على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا سيعمل على الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الخطوة.

وأوضح رفيق، في تصريحات تلفزيونية ، أن الحكومة تعتزم الاستمرار في دعم السولار مع تحرير أسعار البنزين تدريجيًا، وهو ما يخفف من حدة الأثر على القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل رئيسي على السولار في عمليات النقل والإنتاج.

وأضاف أن الزيادة في أسعار الوقود عادةً ما تثير مخاوف المستثمرين بشأن اتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية، إلا أنه استبعد حدوث ذلك هذه المرة.



وقال:"لن يكون هناك تأثير قوي على التضخم، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية."



وأكد رفيق أن استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيشكل عنصر دعم مهم للأسواق، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، مشددًا على أهمية مراقبة التطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات الفائدة وأسعار السلع.