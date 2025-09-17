قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ مطروح يستقبل رئيس شركة خالدة للبترول لبحث التعاون المشترك

محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس شركة خالدة
ايمن مجمود

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء  المهندس معتز عاطف رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول في أول لقاء  بعد توليه مهام الشركة.

وجه محافظ مطروح التهنئة لرئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول مع تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.


وأشاد المحافظ بحجم التعاون بين المحافظة والشركة خاصة في مجال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع المحلى وأهالي مطروح، وما تقدمه الشركة من دعم واسهامات  بالتعاون مع محافظة مطروح  سواء بالمعدات والأجهزة أو بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية  لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

بينما وجه رئيس مجلس إدارة شركة خالده للبترول الشكر والتقدير لمحافظ مطروح وحرصه على التواصل الدائم ودعمه لجهود الشركة على أرض مطروح، مشيراً إلى  بما يبذل في  حجم أعمال شركة خالدة  وما تتضمنه من برنامج  طموح لزيادة أنشطة حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية لما يعود على الاقتصاد الوطني 
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع تقديراً لما يبذل من جهود وأوجه التعاون بين محافظة مطروح وشركة خالده للبترول.

من ناحية اخرى  وفى وقت سابق  أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، مع تقديم محافظة مطروح كافة الدعم وترحيبها بمبادرة "صحح مفاهيمك"  التى ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين  وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتننافي مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية .

مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة في مطروح يوم الأحد القادم ٢١ سبتمبر ، بحضور شعبي وتنفيذى وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة  وأئمة المساجد وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح بالتزامن مع إطلاق المبادرة  من العاصمة الادارية الجديدة .

أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة التطرف الدينى ، والتطرف اللادينى ( الإلحاد), والسلوكيات الخطرة على تماسك  المجتمع ، وكذلك بناء الإنسان وصناعة الحضارات ،بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية والهوية المصرية  

مشيراً إلى أن المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف  برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة مطروح ، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات المصرية.

. مضيفاً أن المبادرة  تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

