علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
توك شو

اتفاقيات نفطية جديدة تعيد الزخم لقطاع الطاقة المصري وتعزز ثقة الشركاء الأجانب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقّعتها وزارة البترول المصرية مع شركات عالمية كبرى، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، تمثل تحولًا مهمًا لقطاع الطاقة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام.

تحسن مناخ الاستثمار بدعم سياسي ورئاسي

وأوضح عرفات أن هذه الاتفاقيات تعكس تحسن مناخ الاستثمار في القطاع، مدعومًا بالاستقرار السياسي والدعم الرئاسي المباشر. 

وأشار خلال اقتصاد مصر إلى أن انتظام الحكومة في سداد المستحقات المتأخرة عزز ثقة الشركات الأجنبية، حيث سددت مصر مليار دولار، مع خطة لسداد مليار آخر قبل نهاية العام.

استثمارات جديدة لرفع الإنتاج

قال عرفات إن عودة ثقة الشركاء دفعتهم لضخ استثمارات إضافية في تطوير الحقول وتحسين البنية التحتية، مما سيؤدي تدريجيًا إلى استعادة مستويات الإنتاج السابقة من النفط والغاز.

جاهزية البنية التحتية واستقرار الكهرباء

لفت إلى أن امتلاك مصر لأربع محطات لتغييز الغاز المسال يعزز من قدرتها على تأمين احتياجاتها من الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. كما أشار إلى أن استقرار الكهرباء خلال صيف هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، يعكس نجاح السياسات الحكومية في قطاع الطاقة.

أهمية الاستمرار في الزخم الاستثماري

اختتم عرفات حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري في قطاع البترول لتحقيق الأمن الطاقي للدولة، وضمان تلبية احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة في المستقبل.

الغاز الطبيعي البترول زيادة إنتاج البترول

