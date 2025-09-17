قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة البترول: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في إنتاج الغاز

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد  عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن ما حققته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام الجاري يُعد نقلة نوعية في مسار تنمية قطاع البترول والغاز في مصر.

وثمن الجهود المبذولة على مستوى البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

واضاف نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم ،أن تنفيذ برامج المسح السيزمي الحديثة بمختلف مناطق البحث والاستكشاف لعب دورًا محوريًا في جذب الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، لما توفره تلك العمليات من بيانات دقيقة ووافية عن المكامن البترولية والغازية، وهو ما يُعزز من فرص توقيع الاتفاقيات وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن إعلان الوزارة عن إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، والتوقيع على 6 اتفاقيات باستثمارات تبلغ نحو 479 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقيق 29 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، يعكس مستوى الجدية والكفاءة في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن إضافة 1.85 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطي خلال العام، إلى جانب تنفيذ 7 مشروعات جديدة و23 بئرًا تنمويًا باستثمارات تجاوزت 1.7 مليار دولار، يمثل تقدمًا كبيرًا في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الطاقي.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل، أشاد "بدوي" بوصول عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام إلى 572 ألف وحدة، ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط إلى 15.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

كما نوّه بالخطوات المتسارعة نحو تعميم استخدام الغاز في وسائل النقل، عبر تحويل نحو 47.5 ألف سيارة وإنشاء 34 محطة تموين و17 مركز تحويل سيارات بمختلف المحافظات، ما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي ختام تصريحه، أكد "بدوي" أن قطاع البترول بات ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا برؤية وتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي نجح في قيادة القطاع لتحقيق وفورات تتجاوز 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، مما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد القومي.

قطاع البترول دعم الاقتصاد المهندس كريم بدوي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

فيديو

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد