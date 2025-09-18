قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عباس صابر يلتقي نقابيي الإسكندرية.. ويؤكد: عمال البترول في قلب الأولويات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الديب أبوعلي

عقد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، اجتماعًا موسعًا مع نقابيي محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حرص النقابة العامة على التواصل المباشر مع كوادرها النقابية بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس النقابة العامة خطة العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود لدعم حقوق العاملين، وتفعيل دور اللجان النقابية في متابعة القضايا العمالية والتواصل المستمر مع العاملين بمواقع العمل المختلفة.

كما شدّد على أن النقابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظة الإسكندرية، باعتبارها إحدى القلاع البترولية المهمة، حيث تضم عددًا من الشركات والكيانات الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن العامل البترولي يظل دائمًا في قلب الأولويات.

من جانبه، أكد المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة، أن التواصل المستمر مع النقابيين يمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح العمل النقابي، مشددًا على أن الأمانة العامة ستظل داعمة لجميع المبادرات التي تهدف إلى خدمة العاملين وتعزيز مكتسباتهم.

فيما أعرب أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة، عن تقديره للدور الذي يقوم به نقابيو الإسكندرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين النقابة العامة واللجان النقابية من أجل تحقيق مصالح العاملين.

كما أكد أحمد مبارك وحسام فاروق نائبا رئيس النقابة بمحافظة الإسكندرية، أن هذا اللقاء يعكس اهتمام القيادة النقابية بالاستماع المباشر لمطالب النقابيين والعاملين، لافتين إلى أن دورهما يتركز على متابعة أوضاع العاملين عن قرب، ونقل صوتهم بصدق إلى النقابة العامة.

وفي السياق ذاته، شدّد كل من محمد يسري نائب الرئيس، و هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، أن العمل النقابي أصبح ضرورة لتعزيز روح الانتماء بين العاملين، مؤكدَين أن الإعلام النقابي هو الشريك الرئيسي في إبراز الجهود المبذولة وتوثيق إنجازات النقابة، بما يرسخ الثقة بين العاملين وقيادتهم النقابية.

وقد عبّر نقابيو الإسكندرية عن امتنانهم لزيارة رئيس النقابة العامة وقياداتها لمقرهم بالمحافظة، مؤكدين أن هذه الزيارة تحمل لهم دعمًا معنويًا كبيرًا، وتعكس حرص القيادة النقابية على التواصل المباشر مع القواعد العمالية والاستماع لهم عن قرب.

وفي ختام اللقاء، عبّر الحاضرون عن تقديرهم لجهود النقابة العامة بقيادة المحاسب عباس صابر، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة العمل النقابي التي تضع العامل البترولي في قلب أولوياتها.

النقابة العامة للعاملين بالبترول محافظة الإسكندرية القضايا العمالية قطاع البترول

