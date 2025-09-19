التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مواجهة وادي دجلة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام حاليًا على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشهدت الدقيقة 16 أبرز لقطات الشوط، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح وادي دجلة أحرزه محمود دياسطي، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أثبتت لمس الكرة ليد مهاجم الفريق.



وضع الفريقين قبل المباراة

خاض وادي دجلة 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز في 3 مواجهات، تعادل في مباراة، وتلقى هزيمتين، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا 5.



أما طلائع الجيش، فخاض 6 مباريات أيضًا، حقق خلالها انتصارين وتعادلين، وخسر مواجهتين.



تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أيمن – كمال أبو الفتوح – أحمد دجروج

خط الوسط: أحمد سكولز – إبراهيم بهنسي – سيف تقي – محمد عبد العاطي – يوسف ويا

خط الهجوم: محمود دياسطي – أحمد فاروق



تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: عمرو طارق – محمد فتح الله "كماتشو" – أحمد علاء – مصطفى الخواجة

خط الوسط: حسام السويسي – علي حمدي – حامد الجابري – خالد عوض

خط الهجوم: إسماعيل أوجورو – غيث المدادحة

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني محاولات أكبر من الفريقين لحسم النتيجة وحصد نقاط المباراة الثلاث.