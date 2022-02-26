غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة ..الوقت الأنسب لتناول الأطفال لـ الفراولة.. فوائدها الغذائية وأهم وصفاتها وطرق تخزينها

متى يمكن للأطفال الحصول على الفراولة؟

القيمة الغذائية للفراولة

الفوائد الصحية المحتملة للفراولة

نصائح لاختيار وتخزين الفراولة

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء إطعام الفراولة للأطفال

وصفات الفراولة اللذيذة للأطفال والرضع



الفراولة فاكهة غنية بالعناصر الغذائية غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. ولكن نظرًا لكونها حمضية ، فقد يرغب الآباء في معرفة متى يمكن للأطفال تناول الفراولة؟ لحسن الحظ ، يمكنك جعل الفراولة جزءًا من نظام فطام الطفل. يمكن أن تساهم الفاكهة في تلبية احتياجاتهم الغذائية العامة ، وتعزيز صحتهم ودعم نموهم وتطورهم.

كشف موقع هيلثي عن الوقت الأنسب لتناول الأطفال الفراولة ، وما الفوائد الصحية التي يمكن أن يقدموها للأطفال ، والطرق المناسبة للعمر لإطعامهم طفلك

متى يمكن للأطفال الحصول على الفراولة؟



يمكن لمعظم الأطفال الأصحاء الذين يتناولون الأطعمة الصلبة تناول الفراولة من حوالي ستة أشهر أولاً ، يمكنك إطعام مهروس الفراولة أو الهريس للأطفال بكميات صغيرة. بمجرد أن يطور الطفل طعم الفاكهة وهضمها ، يمكنك إضافة الفراولة إلى المهروس المصنوع من فواكه وخضروات مختلفة ، مثل الموز أو التفاح أو البابايا أو القرع.

عندما يبدأ الأطفال في تناول الفراولة ، قد يصابون بطفح جلدي حول أفواههم. قد يربط الآباء بين هذه الطفح الجلدي وتفاعلات الحساسية ، ولكن الفراولة لا تسبب الحساسية ، وعادة ما تتطور هذه الطفح الجلدي بسبب الطبيعة الحمضية للفاكهة. وفقًا للخبراء ، فإن هذه الطفح الجلدي أكثر شيوعًا عند الأطفال ذوي البشرة الحساسة والأكزيما ومع ذلك ، كوني حذرة وناقشي أي تاريخ من الحساسية الغذائية لطفلك مع طبيب الأطفال قبل تقديم الفراولة لطفلك.



القيمة الغذائية للفراولة



هناك أكثر من 100 نوع من الفراولة متوفرة في الولايات المتحدة تختلف هذه الأصناف اختلافًا طفيفًا في المظهر والمذاق ، ولكن في المتوسط ​​، يمكن أن توفر فاكهة واحدة من الفراولة (18 جرامًا) العناصر الغذائية التالية للمساهمة في المتطلبات الغذائية لطفلك .

العناصر الغذائية مقدار AI * (من 6 إلى 12 شهرًا)

ماء 16.4 جرام -

الألياف الغذائية الكلية 0.36 جرام -

كالسيوم كال 2.88 ملجم -

الحديد ، الحديد 0.074 ملجم 11 ملغ (قانون التمييز العنصري *)

المغنيسيوم ، ملغ 2.34 ملجم 75 مجم

الفوسفور ، ص 4.32 ملجم 275 مجم

البوتاسيوم ، ك 27.5 ملجم 860 ملجم

فيتامين ج ، حمض الأسكوربيك الكلي 10.6 ملجم 50 ملغ

حمض الفوليك ، المجموع 4.32 ميكروغرام 600 ميكروغرام

* الذكاء الاصطناعي = الكمية الكافية - مستوى المغذيات المفترض لضمان كفاية التغذية

RDA = البدل الغذائي الموصى به

المصدر: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين 2020-2025

الفوائد الصحية المحتملة للفراولة



تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تفيد الصحة بمرور الوقت. فيما يلي نظرة موجزة عن بعض هذه الفوائد المحتملة .

يرطب الطفل: تحتوي 18 جرامًا من الفراولة على 16.4 جرامًا من الماء ، مما يجعل الفراولة واحدة من أكثر الفواكه المرطبة التي يمكن أن تقدمها لطفلك. يتمتع الأطفال بجسم حساس للغاية ويمكن أن يصاب بالجفاف بسهولة. لذلك ، يمكن أن تساهم تغذية الفراولة للأطفال في احتياجاتهم المائية اليومية وتضمن ترطيبًا مثاليًا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: الفراولة فاكهة ليفية. يحتاج الأشخاص عبر الفئات العمرية ، بما في ذلك الأطفال ، إلى الألياف لزيادة حجم حركة الأمعاء وتنعيمها ، مما يمنع الإمساك. يمكن أن تعمل الألياف الموجودة في الفراولة أيضًا بمثابة مادة حيوية (غذاء للبكتيريا الصحية) يمكن أن تساعد البروبيوتيك (البكتيريا الصحية) على الازدهار.



يقوي جهاز المناعة: الأطفال لديهم جهاز مناعة غير ناضج ، ويجب أن يستهلكوا طعامًا صحيًا لجعله قويًا. تعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية ، مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية. تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة تقوي جهاز المناعة وتساعد الأطفال على محاربة الالتهابات والأمراض.

يساعد على النمو الشامل: تحتوي الفراولة على حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد. تساعد هذه العناصر الغذائية وظائف فسيولوجية مختلفة وهي ضرورية للنمو الصحي. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد حمض الفوليك في الفراولة في النمو الخلوي ، بينما يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم في الحفاظ على توازن الإلكتروليت.



نصائح لاختيار وتخزين الفراولة



لا تنضج الفراولة بعد الحصاد. لذلك ، انتبه إلى نضج الثمار أثناء التسوق. يعد قطف الفراولة الناضجة تمامًا أمرًا جيدًا لأن طعمها الحلو سيكون ممتعًا لمعظم الأطفال.



ابحث عن الفراولة الناضجة ذات اللب الأحمر اللامع اللامع مع عدم وجود مناطق بيضاء أو خضراء. تخلص من تلك الأنواع شديدة النعومة وذات اللون الأحمر العميق لأنها على الأرجح شديدة النضج.



اختر الفراولة الخالية من الحفر أو البقع السوداء / البنية أو الشوائب. عند لمسها ، يجب أن تشعر بالنعومة والثبات.

نظف الفراولة بقطعة قماش جافة بمجرد وصولها إلى المنزل. لا تغسل الفراولة أبدًا إلا إذا كنت تتناولها بعد غسلها مباشرة.

ضعي الفراولة في الثلاجة في كيس بلاستيكي أو ورقي مكشوف لمدة 24 ساعة أو ضعيها في كيس مُجمد محكم الإغلاق وجمّديها لعدة أشهر.



إذا لم تكن الفراولة الطازجة متوفرة ، يمكنك شراء الفراولة المعلبة أو المجمدة. أثناء شراء الفراولة المعلبة ، ضع في اعتبارك ما يلي.



الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء إطعام الفراولة للأطفال



فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لضمان تناول الفراولة بأمان.

اشترِ الفراولة العضوية من أحد الأسواق أو المتاجر ذات السمعة الطيبة لأنها واحدة من أفضل 20 نوعًا من الأطعمة "القذرة" التي تحتوي على نسبة عالية من بقايا المبيدات الحشرية .

في البداية ، قم بإطعام هريس الفراولة أو هريس الفراولة على نحو سلس وخالي من الكتل . إذا بدا الطفل غير مرتاح ، توقفي عن إطعامه وحاولي الرضاعة بعد فترة من الوقت. تحدث إلى الطبيب إذا ظهر الانزعاج مرة أخرى.

اتبعي قاعدة الانتظار لمدة ثلاثة أيام ولا تطعمي ​​أي طعام جديد أثناء إطعام طفلك الفراولة. سوف يساعد في استبعاد الحساسية أو عدم التحمل أو الحساسية التي تسببها الفراولة.

في البداية ، قم بإطعام الطفل من 1-2 ملاعق صغيرة من هريس الفراولة / الهريس . بمجرد أن يبدو الطفل مرتاحًا ، زد الكمية تدريجياً إلى الكميات المطلوبة. قدمي قطع الفراولة المقطعة إلى شرائح رفيعة كطعام أصابع في حوالي تسعة أشهر. لا تطعم الفراولة الكاملة لأنها قد تسبب الاختناق.

الحساسية من الفراولة غير شائعة ولكنها ممكنة. قد تظهر أعراضه على الفور بعد لمس الفراولة أو تناولها. بعض الأعراض الشائعة التي يجب مراقبتها هي الطفح الجلدي الحاك (خلايا النحل) ، والصفير عند التنفس ، والسعال ، والقيء ، والإسهال ، وآلام الحلق.



تحدث إلى الطبيب قبل إطعام الفراولة لطفلك إذا كان لديهم تاريخ عائلي من الحساسية تجاه حبوب لقاح البتولا والأطعمة التي تنتمي إلى عائلة الوردية (الكرز والتفاح والكمثرى والمشمش واللوز) الأطعمة الأخرى التي قد تتفاعل مع الفراولة هي الموز والجزر والكرفس.

لا تطعم عصير الفراولة للرضع والأطفال الصغار ما لم يوجهك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بخلاف ذلك. قد يساهم إطعام الرضع والأطفال الصغار في زيادة الوزن غير المرغوب فيه وتسوس الأسنان.

وصفات الفراولة اللذيذة للأطفال والرضع

وصفات الفراولة للأطفال



فيما يلي بعض وصفات الفراولة التي يمكنك إطعامها لطفلك وطفلك كجزء من وجبة صحية ومتوازنة.



1. هريس الفراولة والموز

سوف تحتاج

موز (مقطع)

3-4 حبات فراولة طازجة ناضجة (مغسولة ومسلوقة)

كيف تصنع

امزج جميع المكونات في هريس ناعم وخالي من الكتل باستخدام الخلاط أو معالج الطعام.

انقلي الهريس إلى وعاء التغذية وأطعمي الطفل. بدلاً من ذلك ، يمكنك إضافة الزبادي اليوناني والتفاح المطبوخ لجعل التحضير أكثر تغذية.

2. هريس الفراولة والتفاح

سوف تحتاج

1 كوب فراولة مفرومة

نصف كوب من العنب البري الطازج

1 تفاحة (مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات)



كيف تصنع

ضعي جميع الفواكه في قدر واطهيها على نار عالية لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين ، خففي الحرارة واطهي الفاكهة في عصيرها لمدة خمس دقائق إضافية. أطفئي النار واتركي القدر جانبًا حتى يبرد.

تُسكب هريس الفاكهة في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة. تأكد من عدم وجود كتل.

ضعي بعض المهروس في وعاء التغذية وأطعمي طفلك. انقل المتبقي إلى وعاء بلاستيكي خالٍ من مادة BPA أو وعاء زجاجي ، وقم بتجميده حتى الاستخدام.



3. دقيق الشوفان بالفراولة

سوف تحتاج:

2 كوب ماء

1 كوب شوفان سريع التحضير

10 حبات فراولة (مهروسة)

1 موزة (مهروسة)

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة من هريس التمر



كيف تصنع:

سخني الماء في مقلاة على نار متوسطة. يُضاف الشوفان ويُغلى المزيج.

تُضاف الفراولة المهروسة ، والموز المهروس ، والقرفة ، والتمر المهروس. يقلب الخليط جيداً حتى يمتزج جيداً.

ارفعي القدر عن النار وغطيه واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يصبح سميكًا ودسمًا. بعد ذلك ، أطعمي طفلك بينما الشوفان لا يزال دافئًا.



4. عصير الفراولة

سوف تحتاج

1 كوب فراولة

1 كوب زبادي يوناني سادة غير محلى

نصف كوب حليب لوز

1 ملعقة صغيرة مسحوق فواكه مجففة



كيف تصنع

قم بطهي الفراولة على البخار حتى تصبح قابلة للفك. اتركها جانباً لبعض الوقت حتى تبرد.

قطّعي الفراولة المطهوة على البخار واخلطيها مع جميع المكونات في عصير ناعم خالٍ من التكتلات باستخدام محضر الطعام.

صب العصير في كوب الرضاعة ودع طفلك يتغذى بنفسه.

الفراولة فاكهة لذيذة ومغذية يمكنك إطعامه لطفلك من حوالي ستة أشهر من العمر في شكل هريس أو مهروس يمكن أن يوفر إطعام الفراولة للأطفال العناصر الغذائية الحيوية والمركبات النشطة بيولوجيًا ، مما يساهم في نموهم وتطورهم بشكل صحي.