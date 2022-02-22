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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الدلو تخلى عن الحساسية.. رسالة التاروت لبرجك اليوم

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماع فيس بوك حظك ورسالة التاروت لك اليوم

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نشرة الصحة والمرأة.. أعرف حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا.. و3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

#الحمل 


على الصعيد المهني: الفلك إلى جانبك يا عزيزي الحمل وبالأخص في فترة الصباح حيث النجاح سوف يكون رفيقك.
على الصعيد العاطفي: تنجح في حل مشكلة يواجهها الحبيب اليوم. 
           #ردديامسهل


#الثور


على الصعيد المهني: تزداد ضغوطات العمل فلا تؤجّل أي شيء خاصة القرارات المهمة.
على الصعيد العاطفي: المساء قد يتضمّن بعض الدعوات التي قد تجعلك مرتاحاً وفرحاً.
              #ردديارحيم_


#الجوزاء


على الصعيد المهني: الوقت يلعب الدور الرئيسي اليوم وعليك الإستعجال في العمل.
على الصعيد العاطفي: فترة المساء هادئة مما يجعلك تهتم بأمورك مع الحبيب.
            #رددياقادر_


#السرطان


على الصعيد المهني: عليك أن تصبر على رؤسائك ولا تقدم على أي عمل متهوّر.
على الصعيد العاطفي: أنت متقلّب جداً ولكن الغيوم تنقشع تدريجياً ليصبح مزاجك أفضل اليوم.
               #ردديامغيث


#الأسد


على الصعيد المهني: عليك بأخذ الحيطة والحذر في كل فعل تقوم به اليوم.
على الصعيد العاطفي: تقوم بمصالحة مع الحبيب إذا كان هنالك خصام بينكما.
              #رددياعليم


#العذراء


على الصعيد المهني: تفكّر جدّياً بمشروع جديد من شأنه أن يساعدك على الخروج من أزمتك المادية.
على الصعيد العاطفي: عليك أن تتفرّغ للحبيب وتعطيه المزيد  من وقتك.
                 #رددياعزيز


#الميزان


على الصعيد المهني: لا تصدر أحكامك بطريقة عشوائية وتأكّد من صحّة أقوالك أولاً.
على الصعيد العاطفي: حاول أن تتعامل مع مخاوف الحبيب بطريقة جدّية.
                   #رددياجبار


#العقرب


على الصعيد المهني: الأمور تدعمك اليوم لذلك عليك الإستفادة من هذه الفترة.
على الصعيد العاطفي: لا تترك الأمور عالقة بينك وبين الحبيب وجد لها الحلول المناسبة.
                #رددياقوي


#القوس


على الصعيد المهني: إنتبه إلى كل كلمة تقولها اليوم ولا تجعل الآخرين يستفزّوك بسهولة.
على الصعيد العاطفي: يحاول الحبيب تعقّب أخطائك فكن حذراً.  
             #ردديامجيب


#الجدي


على الصعيد المهني: تحدث تطوّرات لم تكن تتوقّعها حيث يصلك خبر يفرحك جداً.
على الصعيد العاطفي: قد تكون الغيرة هي الأكثر سيطرة على علاقتك اليوم  فتوخّى الحذر.
               #رددياباسط


#الدلو


على الصعيد المهني: الفرصة مؤاتية لتخبر الإدارة أو الشركاء عن مخطّطاتك.
على الصعيد العاطفي: الأفضل ألا تكن حسّاساً لأنك سوف تسمع الكثير من الكلام الذي لن يعجبك.
                   #ردديارؤوف


#الحوت


على الصعيد المهني: تجد نفسك اليوم أمام الكثير من التحدّيات التي يجب أن تعرف كيف تتخطّاها.
على الصعيد العاطفي: تنتبه إلى التغيّر الذي يحصل مع الحبيب هذه الفترة.
                   #رددياالله

السرطان حظك اليوم الأبراج الحمل توقعات العذراء

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