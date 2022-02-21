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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى الحساسية .. 4 بدائل صحية للعسل الأبيض

العسل الابيض
العسل الابيض

لا يستطيع بعض الناس تناول العسل بسبب الحساسية الغذائية، كما أن هناك أشخاصًا تبنوا أسلوبًا نباتيًا ويريدون تجنب العسل، وإليك بعض البدائل الصحية للعسل التي يجب أن تعرفها. 

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1- شعير الأرز 

شراب شعير الأرز بديل صحي للعسل الأبيض ومحلي، ويتكون هذا الشراب من الأرز المطبوخ المخمر لتحويل النشويات إلى سكريات، يميل شراب الأرز إلى الحصول على نكهة البندق لذا من المهم توخي الحذر عند إضافته إلى وصفات معينة، لا يعتبر خيارًا آمنًا لمرضى السكر.

2- شراب الشعير 

يستخدم شراب الشعير الأكثر شيوعًا لتحل محل دبس السكر، وهو أيضًا بديل رائع للعسل، تم استخدام هذا الشراب كشراب طبيعي لعدة قرون وهو مصنوع من الشعير المنقوع، إنه غني بالألياف الغذائية، مما يحسن البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أن هذا الشراب غني بالمعادن والفيتامينات مما يجعله بديلًا صحيًا للعسل.

3- دبس السكر 

هذا شراب غامق مصنوع أثناء عملية صنع السكر ويمكن استخدامها بسهولة بديلا عن العسل، وتأكد من استخدام دبس السكر الفاتح لأن الغامق يمكن أن يغير وصفاتك، كما أن دبس السكر غني بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العسل.

 

العسل الحساسية الغذائية البدائل الصحية للعسل شراب شعير الأرز عملية صنع السكر

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