وادي دجلة يهزم طلائع الجيش 1-0 في الدوري

حقق فريق وادي دجلة انتصارًا ثمينًا على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.



استمرت المحاولات الهجومية من الفريقين طوال اللقاء دون هز الشباك، حتى الدقيقة 86، حين نجح المهاجم الإيفواري فرانك بولي في تسجيل هدف الفوز لدجلة بعد تمريرة حاسمة من سيف تقي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في الدقائق الأخيرة.



موقف الفريقين في جدول الدوري

الفوز رفع وادي دجلة رصيده إلى 13 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.



وبهذه النتيجة، واصل دجلة عروضه القوية هذا الموسم، فيما زادت معاناة الطلائع الذي يسعى لاستعادة التوازن في الجولات المقبلة.