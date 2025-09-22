قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
بالصور

تكثيف جهود الترويج للمناطق السياحية والأثرية بسوهاج

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الوطنية، ودعم القضايا التنموية.

والترويج للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور عدنان بدوي مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، وإيمان إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بوفد الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية وأثرية فريدة على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يستهدف إبراز هذه المقومات والترويج لها بالشكل اللائق، بما يعزز مكانة سوهاج على الخريطة السياحية لمصر.

واستعرض اللقاء ملامح استراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات "2025 /2030"، التي أطلقها الإعلام الداخلي، بهدف تطوير أداء القطاع الإعلامي ليتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية في مصر، ويعزز من دور الإعلام المحلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الإعلام الداخلي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها هيكلة المراكز الإعلامية عبر تحويل عدد منها إلى كيانات كبرى متعددة الأنشطة في عواصم المحافظات.

وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان وصول الرسالة الإعلامية إلى أكبر شريحة من الجمهور، كذلك برامج التوعية المتخصصة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والبيئية، مع التركيز على مواجهة الشائعات التي تعرقل مسيرة التنمية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع رؤية مصر 2030، التي تضع السياحة والتنمية الثقافية ضمن أولوياتها كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإعلام الهادف شريك رئيسي في بناء الوعي ودعم خطط الدولة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء تسلم محافظ سوهاج، درع الهيئة العامة للاستعلامات إهداء من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، تقديراً لجهوده في دعم القضايا الوطنية.

وحرصه على تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والهيئات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والترويج للمقومات السياحية والأثرية بالمحافظة.

بالصور

طريقة عمل المسقعة
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
ارز بالدجاج
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
