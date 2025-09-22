تكثيف جهود الترويج للمناطق السياحية والأثرية بسوهاج

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الوطنية، ودعم القضايا التنموية.

والترويج للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور عدنان بدوي مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، وإيمان إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج.

محافظة سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بوفد الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن المحافظة تمتلك مقومات سياحية وأثرية فريدة على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يستهدف إبراز هذه المقومات والترويج لها بالشكل اللائق، بما يعزز مكانة سوهاج على الخريطة السياحية لمصر.

واستعرض اللقاء ملامح استراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات "2025 /2030"، التي أطلقها الإعلام الداخلي، بهدف تطوير أداء القطاع الإعلامي ليتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية في مصر، ويعزز من دور الإعلام المحلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الإعلام الداخلي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها هيكلة المراكز الإعلامية عبر تحويل عدد منها إلى كيانات كبرى متعددة الأنشطة في عواصم المحافظات.

وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان وصول الرسالة الإعلامية إلى أكبر شريحة من الجمهور، كذلك برامج التوعية المتخصصة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والبيئية، مع التركيز على مواجهة الشائعات التي تعرقل مسيرة التنمية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع رؤية مصر 2030، التي تضع السياحة والتنمية الثقافية ضمن أولوياتها كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإعلام الهادف شريك رئيسي في بناء الوعي ودعم خطط الدولة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء تسلم محافظ سوهاج، درع الهيئة العامة للاستعلامات إهداء من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، تقديراً لجهوده في دعم القضايا الوطنية.

وحرصه على تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والهيئات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والترويج للمقومات السياحية والأثرية بالمحافظة.