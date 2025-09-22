وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم عبر حسابه على موقع إنستجرام إصابته بجلطة في ذراعه الأيمن بالكامل، مؤكدًا أنه يمر بوعكة صحية صعبة، وداعيًا الله أن ينصفه ممن كان سببًا في حالته.





وكتب مسلم في رسالته: “لا إله إلا الله، جلطة في ذراعي اليمين بالكامل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لكده”.





وكانت زوجته قد تعرضت أيضًا لوعكة صحية مفاجئة قبل ساعات قليلة من أزمته، ما استدعى نقلها إلى المستشفى واحتجازها لتلقي العلاج.





وتلقى مسلم رسائل دعم كبيرة من جمهوره ومتابعيه الذين تمنوا له ولزوجته الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.