الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مشيرا إلى أنه يعد فرصة تاريخية يجب اغتنامها؛ لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.

وأكد الرئيس السيسي: «إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع، ليس حلما؛ بل تشبث بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله، وساندته جميع شعوب العالم المٌحبة للسلام.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة.