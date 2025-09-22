أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا

قالت أنالينا بيربوك، رئيس الجمعية العامة بالامم المتحدة، ضحكات الاطفال ضاعت في قطاع غزة، الحرب والدمار قضي على كل شئ.

واضافت خلال مؤتمر الأمم المتحدة، أن عشرات الآلاف ماتوا دون أن يعرف العالم أسمائهم، إلي أن سمعنا صوت واحد لا نستطيع أن ننكره هو صوت هند احمد التي سجل الهلال الأحمر مكالمة لها بعد مقتل جميع أفراد أسرتها، والتي أيضا قتلت في الحرب في غزة.

وأشارت أنالينا بيربوك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، وإدخال المساعدات للقطاع، مطالبة حماس بإطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط.

ونوه أنالينا بيربوك ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لا يمكن أن ينتهي في الوقت الحل دون حل الدولتين، مرددا أنه حق وليس خيار.

وتابعت أنالينا بيربوك: المجتمع الدولي ملتزم بحل الدولتين وتقديم ضمانات دولية لإنهاء حكم حماس والعيش بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأمان وسلام.