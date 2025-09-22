المفوضية الأوروبية تفكر في قطع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أن حالة من الارتياح تسود البرلمان الأوروبي بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يهدف لإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل كحل سلمي وحيد للسلام في الشرق الأوسط.

وقال يوسف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المفوضية الأوروبية تفكر جديًا في وقف التعامل الثنائي مع إسرائيل بسبب المجازر التي تحدث في غزة، موضحًا أن ذلك قد يجعل المفوضية تتخذ موقفًا للشراكة الأوروبية ضد إسرائيل.

وأضاف أن الشارع الأوروبي مليء بالغضب، وأن الشعوب الأوروبية ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس كافيًا، بل يجب توقيع عقوبات على إسرائيل، مؤكدًا أنه لا ينبغي التساهل مع الممارسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إيطاليا، التي تقترب من الانتخابات، قد تتأثر مواقفها السياسية بما يحدث في غزة، محذرًا من أن أي تهاون قد يضر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لأسباب انتخابية، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي اعتبر أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بداية سلام شامل للمنطقة".