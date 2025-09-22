قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
المفوضية الأوروبية تفكر في قطع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل

عبد الخالق صلاح

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل، أن حالة من الارتياح تسود البرلمان الأوروبي بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يهدف لإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل كحل سلمي وحيد للسلام في الشرق الأوسط.

وقال يوسف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المفوضية الأوروبية تفكر جديًا في وقف التعامل الثنائي مع إسرائيل بسبب المجازر التي تحدث في غزة، موضحًا أن ذلك قد يجعل المفوضية تتخذ موقفًا للشراكة الأوروبية ضد إسرائيل.

وأضاف أن الشارع الأوروبي مليء بالغضب، وأن الشعوب الأوروبية ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس كافيًا، بل يجب توقيع عقوبات على إسرائيل، مؤكدًا أنه لا ينبغي التساهل مع الممارسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إيطاليا، التي تقترب من الانتخابات، قد تتأثر مواقفها السياسية بما يحدث في غزة، محذرًا من أن أي تهاون قد يضر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لأسباب انتخابية، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي اعتبر أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بداية سلام شامل للمنطقة".

