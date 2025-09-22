مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إنسانية سعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الاثنين/ طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية متنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في مطار العريش، إن الطائرة محملة بالسلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. مشيرا إلى أن إجمالي طائرات المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش بلغت 64 طائرة ضمن جهود المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فى اكتوبر 2023م بلغ 1033 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

