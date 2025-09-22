قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطارات المصرية تواصل إنجازاتها الدولية

المطارات المصرية تواصل انجازاتها الدولية
المطارات المصرية تواصل انجازاتها الدولية
أ ش أ

 شهد مطار القاهرة الدولي ، خلال شهر أغسطس 2025 ، زيادة ملحوظة في حركة الركاب والرحلات ، مقارنةً بكل من الشهر السابق (يوليو 2025) ونفس الشهر من عام 2024 ، ما يعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات المطار وتعزيز مكانته الإقليمية ، حيث ارتفع عدد الركاب إلى 2,870,990 راكباً، مقابل 2,647,948 راكباً في يوليو 2025 و2,648,663 راكباً في أغسطس 2024، محققاً بذلك نمواً شهرياً بنسبة تقارب 8.4% ، وسنوياً بنسبة 8%.


وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 20,050 رحلة ، مقارنة بـ 18,729 رحلة في يوليو 2025 و19,049 رحلة في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً قدره 7% عن الشهر السابق و5% عن العام الماضي.


وحققت المطارات المصرية إنجازًا دوليًا بارزًا بفوز مطاري القاهرة والغردقة بجوائز البيئة والاستدامة لعام 2024، المقدَّمة من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، وتكريم مطار برج العرب (الإسكندرية)، في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، وجهودها نحو تعزيز كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المطارات المصرية.


وأعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا عن الفائزين خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثين، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعين، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي"، عن فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على جائزة تفادي دفن المخلفات.


كما تم تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية) لجهوده المتميزة في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام ، ويؤكد هذا الإنجاز على الخطوات الملموسة التي تم تحقيقها في مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب (الإسكندرية) في مجالات حماية البيئة، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، إلى جانب تنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق أهداف الاستدامة.


وتأتي هذه الانجازات في إطار جهود وزارة الطيران المدني بالارتقاء بالمطارات المصرية بصفتها بوابة مصر الأولى ، وتضافر جهود كافة الجهات العاملة بالمطارات المصرية ، إضافة الي جهود رجال الشرطة لإلتزامهم بأعلى معايير الأمن لتأمين المطارات وسلامة الطائرات ، من خلال الاجراءات التأمينية والتفتيشية المتبعة داخل المطارات والحرص علي سلامة المسافرين.

مطار القاهرة الدولي حركة الركاب والرحلات تطوير خدمات المطار الرحلات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

الحمل

تنبيه للنساء والرجال .. اختفاء هذا العنصر من غذائك يهدد الخصوبة

وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بـ “الأفضل في مصر”

وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصر للطيران ويصفه بالأفضل في مصر.. صور

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد