المطارات المصرية تواصل إنجازاتها الدولية

شهد مطار القاهرة الدولي ، خلال شهر أغسطس 2025 ، زيادة ملحوظة في حركة الركاب والرحلات ، مقارنةً بكل من الشهر السابق (يوليو 2025) ونفس الشهر من عام 2024 ، ما يعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات المطار وتعزيز مكانته الإقليمية ، حيث ارتفع عدد الركاب إلى 2,870,990 راكباً، مقابل 2,647,948 راكباً في يوليو 2025 و2,648,663 راكباً في أغسطس 2024، محققاً بذلك نمواً شهرياً بنسبة تقارب 8.4% ، وسنوياً بنسبة 8%.



وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 20,050 رحلة ، مقارنة بـ 18,729 رحلة في يوليو 2025 و19,049 رحلة في أغسطس 2024، مسجلاً نمواً قدره 7% عن الشهر السابق و5% عن العام الماضي.



وحققت المطارات المصرية إنجازًا دوليًا بارزًا بفوز مطاري القاهرة والغردقة بجوائز البيئة والاستدامة لعام 2024، المقدَّمة من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، وتكريم مطار برج العرب (الإسكندرية)، في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، وجهودها نحو تعزيز كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المطارات المصرية.



وأعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا عن الفائزين خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثين، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعين، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي"، عن فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على جائزة تفادي دفن المخلفات.



كما تم تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية) لجهوده المتميزة في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام ، ويؤكد هذا الإنجاز على الخطوات الملموسة التي تم تحقيقها في مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب (الإسكندرية) في مجالات حماية البيئة، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، إلى جانب تنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق أهداف الاستدامة.



وتأتي هذه الانجازات في إطار جهود وزارة الطيران المدني بالارتقاء بالمطارات المصرية بصفتها بوابة مصر الأولى ، وتضافر جهود كافة الجهات العاملة بالمطارات المصرية ، إضافة الي جهود رجال الشرطة لإلتزامهم بأعلى معايير الأمن لتأمين المطارات وسلامة الطائرات ، من خلال الاجراءات التأمينية والتفتيشية المتبعة داخل المطارات والحرص علي سلامة المسافرين.