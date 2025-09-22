الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب

قالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمتها خلال مؤتمر حل الدولتين إن الأطفال في غزة يعيشون واقع القتل والرعب منذ أكثر من 700 يوم، مؤكدة أن عائلات الرهائن ما زالت تنتظر عودة أحبائها، وأن العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب وشقيقها.

وأشارت بيربوك إلى ضرورة وقف النار في غزة فورًا ودون شروط، مطالبة إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بتكرار أهوال غزة مرة أخرى.

وأضافت أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالحرب المستمرة أو الإرهاب المتكرر، وأن للفلسطينيين الحق في العيش في دولتهم دون تهديد أو ترهيب، مشددة على أن حل الدولتين هو حق للشعب الفلسطيني وليس مكافأة.