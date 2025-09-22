جامعة المنصورة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها للعام 2025

أعلن مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم (628) المنعقدة اليوم الإثنين، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام 2025، حيث فاز 52 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من إجمالي 104 متقدمين.



وجاء توزيع الجوائز على الكليات والمراكز المختلفة على النحو التالي: كلية العلوم (10 جوائز)، كلية الصيدلة (10 جوائز)، كلية الطب (6 جوائز)، مركز الكلى والمسالك البولية (جائزة واحدة)، كلية طب الأسنان (جائزة واحدة)، كلية الطب البيطري (7 جوائز)، كلية الحقوق (جائزة واحدة)، كلية التربية النوعية (5 جوائز)، كلية الحاسبات والمعلومات (3 جوائز)، كلية الهندسة (5 جوائز)، كلية الآداب (جائزة واحدة)، كلية علوم الرياضة (جائزة واحدة)، كلية الزراعة (جائزة واحدة).



وأكد الدكتور شريف خاطر أن جوائز الجامعة تمثل إحدى أهم أدواتها لتحفيز التميز الأكاديمي والبحثي وتشجيع الإبداع والابتكار، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة قضايا التنمية. وتقدم بالتهنئة للفائزين معربًا عن فخره بجهودهم وإسهاماتهم العلمية المتميزة.



كما هنأ محافظ الدقهلية الفائزين بالجائزة، معتبرًا أنها تتويج مستحق لجهودهم المخلصة، فيما أكد الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمزيد من الإنجازات، مشددًا على التزام الجامعة بدعم الباحثين وشباب العلماء وتوفير بيئة علمية داعمة للابتكار.