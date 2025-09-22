كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتان " إحداهما مثبت عليها زجاج ملون" وقائديهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهما بموكب زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.