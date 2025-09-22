قدوم طفل جديد فى العائلة يعني لحظة مليئة بالفرح والشغف، لكنها في الوقت نفسه تصبح مصدر قلق وتوتر للطفل الأول، الذي اعتاد أن يكون محور الاهتمام والرعاية، ولأن الأطفال يرون العالم ببراءتهم الخاصة، فقد يشعر الطفل الأول بالغيرة أو الخوف من فقدان مكانته في قلب والديه.

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

قالت االدكتورة إيمان عبد العظيم استشارى الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تحتاج الأم إلى وعي وحكمة للحفاظ على توازن الطفل النفسي في هذه المرحلة المهمة.

التهيئة المسبقة قبل الولادة

من المهم أن تبدئي في التحدث مع طفلك الأول عن قدوم أخ أو أخت جديدة قبل الولادة بفترة. استخدمي لغة بسيطة وشاركِه قصصاً أو صوراً لأطفال أشقاء يلعبون معاً، فهذا يجعله يتوقع الوضع الجديد بطريقة إيجابية.

إشراكه في الاستعدادات

امنحي طفلك الأول دوراً في تجهيز غرفة المولود أو اختيار بعض ملابسه. هذه المشاركة تمنحه شعوراً بالمسؤولية والفخر، ويشعر أن وجود المولود الجديد لا يُقصيه بل يجعله شريكاً في هذه الرحلة.

الحفاظ على وقت خاص معه

رغم انشغالك بالرضاعة ورعاية المولود، احرصي على تخصيص وقت يومي قصير لطفلك الأول. يمكن أن يكون ذلك من خلال قراءة قصة له، أو التحدث معه قبل النوم، أو حتى احتضانه بحب. هذه اللحظات الصغيرة تضمن له أن مكانته في قلبك لم تتغير.

تجنب المقارنة بين الطفلين

لا تقارني بين الطفل الأول والمولود الجديد سواء في الشكل أو السلوك. فالمقارنات السلبية تزيد من غيرته وتشعره بالنقص. بدلاً من ذلك، ركزي على نقاط قوة الطفل الأول وأثني عليها.

تعليمه دور الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى

اشرحي لطفلك أن كونه الأخ الأكبر مسؤولية جميلة، وأن المولود يحتاج إلى حمايته ورعايته. اجعليه يساعدك في مهام بسيطة مثل إحضار الحفاض أو التربيت على يد الرضيع، مع شكره دائماً على مساعدته.

التعامل مع الغيرة بحكمة

من الطبيعي أن يظهر الطفل الأول بعض الغيرة أو السلوكيات الطفولية مجدداً، لا تعاقبيه أو تسخري منه، بل اظهري له التعاطف والاحتواء، مع التوضيح أن مشاعره طبيعية وسوف تزول بمرور الوقت.