على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

أكد البيت الأبيض اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعدد الأطراف مع قادة ثماني دول عربية وإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدًا.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، خلال إحاطة إعلامية، بأن الاجتماع سيجمع قادة مصر وقطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والأردن.

ومن المتوقع أن يكشف ترامب عن الخطة الأمريكية لإدارة غزة بعد الحرب التي طورها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في الأشهر الأخيرة، والتي كُشف عنها الأسبوع الماضي في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت ليفيت إنه قبل الاجتماع متعدد الأطراف غدًا، سيلقي ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن "تجدد القوة الأمريكية حول العالم"، منتقدًا "المؤسسات العالمية التي أضعفت النظام العالمي بشكل كبير"، مقدمًا "رؤيته المباشرة والبناءة للعالم".

وأضافت ليفيت أن ترامب سيستضيف مساء الثلاثاء حفل استقبال لأكثر من 100 من قادة العالم قبل أن يعود إلى واشنطن العاصمة، حيث سيستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.