أكاديمية مصر للطيران و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب في مجال الشحن الجوي

نورهان خفاجي

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، الرائدة في مجال تدريب الطيران في مصر والشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع أكاديمية التدريب التابعة لشركة سال للخدمات اللوجستية (SAL)، المتخصصة في مناولة الشحن الجوي والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية.

استقبل الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب،  وفداً من أكاديمية سال ، وترأس الوفد صالح الديني، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، وبحضور كل من إياد قستي، مدير أول أكاديمية سال، وأحمد الشافعي، مدير تطوير البرامج.

وفي مراسم توقيع أقيمت بمقر الأكاديمية، وبحضور مصطفى عبد العال، مدير عام التسويق بالأكاديمية ولفيف من كبار التنفيذيين من الجانبين، وقع مسؤلو الطرفين على عقد لتقديم خدمات تدريبية متطورة.

 وبموجب هذا العقد، ستقدم أكاديمية مصر للطيران للتدريب مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة، النظرية والعملية، من خلال حلول تدريبية حديثة.

ينص العقد على تعاون الطرفين خلال مدة أولية تمتد إلى 12 شهراً، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة:

دراسة وتطوير برامج تدريب متقدمة ومعتمدة دولياً، بهدف رفع جاهزية وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع النقل الجوي، وبحث فرص التبادل التقني والخبرات التشغيلية في مجالات التدريب على أجهزة المحاكاة، وتقييم الأداء، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في برامج التدريب المتخصص، ودراسة أليات نقل المعرفة وتوطين القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة، وتبادل المدربين والخبراء في مجالات التدريب والتصميم التعليمي والإشراف الفني، والعمل على تطوير منظومة تدريب متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، ودراسة فرص تطوير مسارات عوائد مشتركة عبر تقديم برامج تدريب احترافية لجهات وشركات طيران أخرى في الأسواق الإقليمية والدولية.

وعقب التوقيع، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الأكاديمية للاطلاع على أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التي تقدمها الأكاديمية في مختلف تخصصات النقل الجوي والطيران المدني للمتدربين والدارسين، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أحدث أجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين، والتي تشمل طرازات متقدمة من:

أيرباص:   A320، A320neo، A330/ A340.

بوينج:  B737-800، B777، B737-MAX.

كما شملت الجولة أجهزة التدريب المتخصصة لأطقم الضيافة الجوية، مثل جهاز تدريب الإخلاء وحالات الطوارئ (CEET)، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على متن الطائرة (CST).

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالإمكانات المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبي الكبير في مصر، معربين عن وافر شكرهم وتقديرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

