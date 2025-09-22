بعد التحول من الجولاني إلى أحمد الشرع.. الرئيس السوري يجلس إلى جوار المدير السابق لـCIA

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة "كونكورديا" بنيويورك، المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جلس إلى جانب ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والقائد الأسبق للقوات الأمريكية، في حوار علني أثار اهتمام الحضور.

اللقاء حمل رمزية لافتة، إذ إن الوكالة التي كان يقودها بتريوس رصدت في السابق مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض على الشرع حين كان يُعرف باسم "أبو محمد الجولاني".

وفي كلمته، علّق الشرع قائلاً: "من الجيد أننا انتقلنا من ميدان الحرب إلى ميدان الحوار".

يذكر أن الشرع قاد التنظيمات المسلحة التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في شهر ديسمبر الماضي، حينما زحفت إلى العاصمة دمشق مع تقهقر وانسحاب الجيش السوري دون مواجهة أي من التنظيمات التي قادت التمرد ضد الأسد.