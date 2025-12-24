قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
أخبار البلد

بطريرك الإسكندرية يستقبل وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم للتهنئة بعيد الميلاد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

مثل الوفد المريمي الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، والأخ سامح كمال، رئيس المجلس، والأخ فايز، نائب رئيس المجلس، والأخ رأفت أبو الغيط، أمين الصندوق بالمجلس، والأخت حنان عجيب، أمين السر بالمجلس.

وقدم المجلس التهنئة إلى الأب البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، طالبين من طفل المزود، وأمه العذراء القديسة أن يمنحا السلام للكنيسة، وبلادنا الحبيبة مصر، والعالم أجمع.

كذلك، شكر المجلس الشكر بطريرك الأقباط الكاثوليك، على دعمه المستمر للمجلس، كما تم عرض ملخصًا لأنشطة المجلس خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى الاستماع لتوجيهات غبطته للفترة المقبلة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الميلاد عيد الميلاد المجيد

