بطريرك الإسكندرية يستقبل وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

مثل الوفد المريمي الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، والأخ سامح كمال، رئيس المجلس، والأخ فايز، نائب رئيس المجلس، والأخ رأفت أبو الغيط، أمين الصندوق بالمجلس، والأخت حنان عجيب، أمين السر بالمجلس.

وقدم المجلس التهنئة إلى الأب البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، طالبين من طفل المزود، وأمه العذراء القديسة أن يمنحا السلام للكنيسة، وبلادنا الحبيبة مصر، والعالم أجمع.

كذلك، شكر المجلس الشكر بطريرك الأقباط الكاثوليك، على دعمه المستمر للمجلس، كما تم عرض ملخصًا لأنشطة المجلس خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى الاستماع لتوجيهات غبطته للفترة المقبلة.