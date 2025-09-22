قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة الهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عزلة أمريكية إسرائيلية.. اعترافات دولية بفلسطين تحاصر ترامب ونتنياهو في نيويورك

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي أول خطاب له في ولايته الثانية أمام قادة العالم يوم الثلاثاء. 

ويأتي ظهور ترامب في الأمم المتحدة في ظل عزلة متزايدة للولايات المتحدة، بعدما اختار حلفاء رئيسيون السير في اتجاه معاكس لموقف واشنطن وإسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية.

خلال الأشهر الماضية، أطلق ترامب سلسلة من التخفيضات الواسعة في المساعدات الخارجية، أوقف بموجبها التمويل المخصص لوكالات الأمم المتحدة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية عالميًا، وعلى رأسها المجاعة في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وتتجه الأنظار إلى نيويورك حيث تعقد فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمرًا دوليًا لدعم حل الدولتين، يتوقع أن تعلن خلاله عشر دول، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى أكثر من 140 دولة سبقتها في الخطوة ذاتها.

هذا الموقف الدولي يضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع معظم شركائها التقليديين، بعد أن كانت من بين عشر دول فقط عارضت القرار الأممي الداعم للمؤتمر.

في المقابل، لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراءات رد قاسية قد تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا الاعتراف "مكافأةً للإرهاب"، ومؤكدًا أن الدولة الفلسطينية "لن تقوم غرب نهر الأردن".

ورغم التحذيرات الأمريكية من أن الاعتراف قد "يقوّض المفاوضات" ويعزز موقع حماس، مضت عواصم غربية في الإعلان، ما عكس اتساع الهوة بين الموقفين الأوروبي والأمريكي.

في موازاة ذلك، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للسماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة افتراضية، بعد أن رفضت إدارة ترامب منحه تأشيرة دخول.

القرار، الذي حظي بتأييد 145 دولة، شكل صفعة دبلوماسية لواشنطن وتل أبيب، اللتين عارضتا بشدة مشاركة عباس.

وعلى هامش أعمال الجمعية، يُنتظر أن يعقد ترامب لقاءات ثنائية، أبرزها مع نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الضمانات الأمنية بعد الحرب، إضافة إلى لقاء مرتقب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يسعى لحشد دعم لإعادة إعمار بلاده. 

كما سيطرح الملف النووي الإيراني بقوة، مع تحركات أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

في وقت ينشغل فيه ترامب بملفات غزة وفلسطين وإيران وأوكرانيا، يجد نفسه أمام مشهد دولي معقد، حيث يتزايد الاعتراف بفلسطين، فيما تتعمّق عزلة الولايات المتحدة عن حلفائها التاريخيين.

ترامب ونتنياهو ضد العالم ترامب عزلة أمريكية إسرائيلية اعتراف دولي بفلسطين الرئيس الأمريكي الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد