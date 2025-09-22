قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
أخبار العالم

وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة

وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
علي صالح

استضاف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر، اجتماعاً وزارياً بمقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بمشاركة كل من د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة افتراضية، والسيدة ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ووزراء وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين وفرنسا والمملكة المتحدة والأردن وكندا وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا وتركيا.

هدف الاجتماع لتنسيق المواقف والبناء على الزخم الناجم عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة لتأكيد الالتزام بخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي أقرتها الدول العربية والإسلامية، وبحث سبل التعاون لضمان نجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أثنى وزير الخارجية في كلمته على الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشجعاً كافة الدول التي لم تعترف بعد على أن تحذو حذوهم. كما أشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات القتل الإسرائيلية، والمجاعة، والنزوح القسري لخدمة مخططات التهجير، والتدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع، مؤكداً على موقف مصر الرافض للتهجير تحت أي مسمى أو ذريعة في ظل غياب أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. 

وأوضح الوزير عبد العاطي أن رؤية مصر فيما يتعلق بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار تقوم على أهمية الملكية الفلسطينية لتلك الجهود واعتمادها على الشراكة الدولية مع تبني العجلة والاستمرارية لتحقيق استدامة تلك الجهود.

 كما أكد على الحاجة لتضافر الجهود لخلق الظروف المناسبة للحفاظ على وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إليه، وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وأشار وزير الخارجية لوجود إطار واحد وشامل ممثل في الخطة العربية الإسلامية التي باتت تحظى بقبول ودعم واسع من المجتمع الدولي، وتؤكد على الملكية الوطنية لفلسطين وقيادتها لجهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإطار الأشمل والأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين اسرائيل تركيا سلوفينيا

