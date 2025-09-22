الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

عاقبت محكمة جنح العمرانية البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة صدم شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة ومحمود أحمد أمين السر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم احالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم.