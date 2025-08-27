طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، وأمرت بمنعه من السفر.

وقالت وزارة الداخلية: في إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.