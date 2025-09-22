تحذير للنساء.. اكتشفي علاقة فيتامين ب6 بالحمل والإنجاب

يحلم عدد كبير من الاشخاص بتحقيق حلم الانجاب ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن العائق الذي يمنع تحقيقه قد يكون نقص في بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة أبرزها فيتامين ب 6.

وفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم علاقة فيتامين ب6 بالحمل والانجاب.

علاقة فيتامين ب6 بالحمل

فيتامين ب6 أو البيريدوكسين، مهم لتنظيم العمليات الكيميائية في الجسم، فهو يشارك في العديد من التفاعلات الأيضية المتعلقة بتنظيم الأحماض الأمينية والإنزيمات.

يشارك هذا الفيتامين أيضًا في تطور المرحلة الأصفرية من الإباضة خلال الدورة الشهرية، لذلك فهو مهم لانغراس الجنين، ولخفض مستويات الهوموسيستين في الجسم.

ترتبط نسبة الهوموسيستين الزائدة أيضًا بانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، مما قد يقلل من فرصة الحمل.

طريقة الحصول على فيتامين ب 6

يمكن الحصول على فيتامين ب 6 من خلال تناوله على شكل مكمل غذائي، أو من خلال بعض بعض الأطعمة الغنية به.