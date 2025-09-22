طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

توجد العديد من الوصفات الشهية في المطبخ الخليجي من بينها أكلة ارز بالدجاج بخلطة مميزة من الزبيب والحبهان والطماطم وعدد كبير من التوابل المميزة.

نعرض لكم طريقة عمل ارز بالدجاج بالوصفة الخليجية من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أرز بالدجاج



صدور دجاج

ملح

فلفل أسود

ماء

أرز بسمتي

سمن

مكعبات مرقة

ورق لورا

حبهان مطحون

بصل مفروم

الصوص

زبيب منقوع

تمر هندي

عصير طماطم

زيت

ثوم مفروم

عصير ليمون

قرفة

مكسرات حسب الرغبة



طريقة عمل أرز بالدجاج خليجي



في حلة بها سمنة أو زيت شوحى البصل المفروم مع والحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود والقرفة ومكعب مرقة مطحون



ضيفي الدجاج وشوحيه قليلا ثم ضعي الماء ثم اتركيه حتي النضج.



أضيفي الأرز و اتركيه على النار حتي ينضج ثم ضعيه في الكبة وتقدم مع الصوص.

لعمل الصوص احضري طاسة بها زيت وشوحي فيها الثوم مع التوابل ثم عصير الليمون ثم الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم.