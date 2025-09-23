رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة مصر بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، إن حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وضياع قضيته.

وشدد رئيس الوزراء على أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي فحسب بل ضرورة أمنية، وأن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب نحو مزيد من العنف والتطرف.

وتابع خلال المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الأمن لم يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وفرنسا لتنظيم مؤتمر لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.