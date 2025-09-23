مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام .

وأكد المصدر أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته فى إطار الضوابط القانونية المتبعة ، وأن ذلك يأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة الحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.