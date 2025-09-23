حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

قررت جهات التحقيق في كفر الشيخ حبس شاب قام بتتبع فتاة إلى محل إقامته وارتكب أفعال خادشة للحياء 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتتبع فتاه إلى محل إقامتها وإرتكاب أفعال خادشة للحياء حال إستقلاله دراجة نارية بكفر الشيخ.

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.



