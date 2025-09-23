قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، قامت لجنة من مديرية الصحة بالشرقية بزيارة ميدانية لمستشفى فاقوس المركزي لمتابعة أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب ووضع المعايير الفنية لتشغيله.

ضمّت اللجنة كلاً من الدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ والاستقبال والدكتور محمد عبد العزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال والدكتور محمود رمضان مشرف الرعايات المركزة.

وخلال الزيارة اجتمعت اللجنة مع مدير المستشفى، ومدير الهيئة الطبية، وفرق العمل من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين، حيث تم الاتفاق على خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشغيل الجهاز، مع التأكيد على سرعة التشغيل لتوفير خدمة طبية جديدة ومتقدمة لأهالي مركز فاقوس والمراكز المجاورة.

أكد الدكتور أحمد عيد علي أهمية التعاون والتنسيق بين إدارتي "الرعاية الحرجة والعاجلة" و"إدارة المستشفيات" تحت إشراف الدكتور إياد درويش مدير الإدارة، بما يضمن تحقيق أفضل خدمة طبية متطورة للمرضى في المنطقة الشمالية بمحافظة الشرقية.

ويأتي هذا الجهد المشترك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بمحافظة الشرقية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية بما يلبي احتياجات المرضى ويخفف من أعباء السفر خارج المحافظة لتلقي الخدمة.

