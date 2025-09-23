أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار في مختلف بلدان العالم لذا من المهم معرفة الأسباب والاعراض المبكرة لعلاج بسرعة دون حدوث مضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نكشف لكم أعراض الحموضة وأهم أسبابها.

أعراض الحموضة



ألم وحرقان في الصدر أو المعدة أو الحلق

انتفاخ البطن أو الغازات

عسر الهضم

رائحة الفم الكريهة

إمساك

الغثيان أو الشعور بالتقيؤ

ثقل في المعدة بعد الأكل

التجشؤات المتكررة

ارتجاع الطعام غير المهضوم .



أسباب الحموضة



الإفراط في الأكل



تناول الطعام في أوقات غريبة أو تخطي الوجبات.



تشمل عادات الأكل غير الصحية الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمشروبات الباردة والوجبات السريعة والأطعمة الحارة والدهنية وغيرها.



أمراض المعدة مثل القرحة، ومرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وعدم تحمل الطعام، وما إلى ذلك.



نمط حياة غير صحي، مثل التعرض للكثير من الضغوط، والنوم بشكل أقل، والتدخين ، وشرب الكحول الخ.



بعض الأدوية يمكن أن تسبب الحموضة.

