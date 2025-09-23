قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

الاهلي وحرس الحدود
الاهلي وحرس الحدود

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الاسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري.

يدير المباراة الحكم محمود ناجي ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وخالد حسين فيما يتواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفار ويعاونه محمد أحمد الشناوي على أن يكون أحمد ناجي حكما رابعا.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عودة الفريق إلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد حالة من التخبط وتراجع النتائج أدت إلى توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفنى السابق بعد الفوز فى الجولة الماضية بهدف نظيف ليحقق 3 نقاط غالية تحرك الفريق من المراكز المتأخرة الى منطقة وسط الجدول بشكل مؤقت.

ويحاول حرس الحدود العودة من جديد للانتصارات بعد خسارته فى الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين نظيفين رغم الفوز الذى حققه فى الجولة قبل الماضية أمام الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وهما المباراتين اللتين غاب عنهما عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بعد تعرضه لوعكة صحية قبل مباراة الجونة استلزمت بقائه فى المستشفي عدة أيام ولكن الأطباء طلبوا باستمرار حصوله على فترة الراحة على أن يعود بعد مباراة الأهلي لقيادة الفريق من على خط الملعب .

الأهلي لعب 6 مباريات حتى الآن فى بطولة الدوري حصل على  9 نقاط ويأمل فى مواصلة مشواره للعودة لمكانه الطبيعى فى جدول المسابقة خاصة ان مباراة الحدود هى الأخيرة له قبل المباراة المهمة امام الزمالك الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة للدوري .

عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفنى وجهازه المعاون حرص على تجهيز كافة اللاعبين، خاصة أن الفريق لم يحصل على راحة منذ مباراة انبى فى الجولة قبل الماضية بسبب تراجع النقاط، فضلا عن ضيق الوقت، خاصة أن الفريق يلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام قبل فترة التوقف الدولى الثانية فى شهر أكتوبر القادم بسبب مباريات المنتخب فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

ورغم غياب بعض العناصر المهمة فى مقدمتهم امام عاشور و أحمد سيد زيزو الا أن الفترة الماضية شهدت عودة أكثر من لاعب للتدريبات الجماعية وشارك البعض فى مباراة سيراميكا كليوباترا الاخيرة فى مقدمتهم ياسر ابراهيم ليصبح أمام الجهاز الفنى اكثر من بديل فى كل مركز .

وشدد النحاس فى التدريبات الأخيرة على لاعبيه على أهمية المرحلة الحالية التى يمر بها الفريق واهمية الاستمرار فى حصد النقاط وتحقيق الفوز تلو الأخر لتعويض النتائج المتواضعة التى حققها الفريق فى بداية الموسم وخسارة عدد كبير من النقاط وصلت الى 9 نقاط وهو امر لم يعتد عليه الأهلي فى المواسم الماضية الأخيرة .

فى المقابل حرص الجهاز الفنى لحرس الحدود علي تجهيز لاعبيه بشكل قوى خاصة ان الفريق لديه 8 نقاط من المباريات الست التى خاضها حتى الان مطالبا لاعبيه باهمية تحقيق نتيجة ايجابية والعودة من جديد الى مسيرة الانتصارات .

وحرص الجهاز المعاون لعبد عبد الحميد بسيونى ويقوده بشكل مؤقت أحمد زهران على متابعة أكثر من مباراة للأهلي وتحديد كافة نقاط القوة والضعف وعرضها على اللاعبين فى المحاضرة الفنية محذرا لاعبيه من انتفاضة الأهلي فى المباراة الأخيرة ورغبته فى العودة للانتصارات فى الدوري .

